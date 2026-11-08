Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’expression « scénario du Capitole » désigne une hypothèse de crise politique et sécuritaire dans laquelle un groupe de manifestants, d’extrémistes ou d’insurgés attaque, de manière organisée ou spontanée, des bâtiments gouvernementaux importants, notamment le Parlement ou le Congrès, afin de perturber le processus légal de prise ou de transfert du pouvoir.

Cette appellation fait référence à l’intrusion de groupes insurgés dans le bâtiment du Capitole, siège du Congrès américain à Washington, le 6 janvier 2021. Depuis cet événement, l’expression est utilisée dans différents pays pour décrire ou anticiper des menaces similaires contre les institutions de l’État. Ce scénario se caractérise notamment par la prise pour cible des symboles du pouvoir, une attaque directe contre les principales institutions de souveraineté, une tentative de coup d’État populaire et une crise de légitimité. Son objectif est de semer le doute sur les résultats électoraux, de paralyser le processus décisionnel politique et de contester le transfert du pouvoir.

Dans son article, Ashkenazi écrit qu’à l’approche de la cérémonie d’ouverture de la 26e Knesset, les craintes d’un tel scénario au sein du régime sioniste s’intensifient. Il estime que le comportement du directeur du Shin Bet, le service de sécurité intérieure, constitue un signal d’alarme. Parallèlement, alors que des négociations se déroulent entre l’Iran et les États-Unis, le régime sioniste pourrait se retrouver seul face à cette menace grandissante.

Le journaliste souligne qu’avant d’aborder les développements liés à l’Iran, il convient de se pencher sur la question existentielle de la formation de la Knesset. L’ouverture de la 26e législature est prévue mardi prochain. Toutefois, selon lui, comme cela avait été anticipé avant même les élections, l’entourage de Benjamin Netanyahu, Premier ministre du régime sioniste, ainsi que son parti, le Likoud, semblent chercher à contester les résultats du scrutin plutôt qu’à les accepter.

Ashkenazi qualifie de particulièrement dangereux un événement survenu au sein du régime la semaine dernière. Il estime que le comportement du Shin Bet dans les jours précédant la publication des résultats officiels des élections a fait retentir les signaux d’alarme.

Selon lui, le Shin Bet semble être passé d’une institution relevant de l’État à un instrument politique, comme si ses responsables étaient désignés par le Likoud, le parti de Netanyahu. Il affirme que ce service doit savoir que sa première obligation de loyauté va à l’État et à ses lois, et non au Premier ministre ou à son parti.

En conclusion, Ashkenazi juge le scénario du Capitole extrêmement préoccupant et estime que la police doit se préparer au pire. Bien que la protection des symboles du pouvoir au sein du régime sioniste relève de la responsabilité du Shin Bet, il considère que, dans les circonstances actuelles, il est difficile de faire confiance à son directeur et à son organisation.

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