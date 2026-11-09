Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Ibrahim al-Sakini, membre de la Coalition de l’État de droit, a déclaré à l’agence de presse Al-Maalomah que l’Irak n’était pas une colonie américaine pour que l’administration de Donald Trump puisse lui dicter ses choix, en particulier concernant ses relations avec d’autres pays, dont la République islamique d’Iran.

Il a souligné que l’Irak et l’Iran partageaient de nombreux points communs et que les pressions et les complots des États-Unis ne pourraient pas altérer la nature des relations entre les deux peuples. Il a toutefois indiqué que des pressions étaient exercées pour fermer certains postes-frontières ou limiter les vols entre les deux pays.

Al-Sakini a également estimé que le Premier ministre irakien devait informer l’opinion publique de la nature des pressions américaines. Selon lui, Donald Trump cherche à mettre en œuvre des projets en Irak afin de servir ses propres intérêts ainsi que ceux de ses alliés, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, et de creuser un fossé entre Bagdad et Téhéran.

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