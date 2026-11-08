Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : D’après le Conseil des relations américano-islamiques, ces élus sont issus des 168 candidats musulmans américains qui avaient franchi les élections primaires de leurs partis pour obtenir l’investiture. Selon les informations recueillies, sept d’entre eux siégeront à Washington, D.C.

Six rejoindront la Chambre des représentants. Parmi eux figurent les députées sortantes Ilhan Omar, Rashida Tlaib, André Carson et Lateefah Simon, ainsi que les nouveaux élus Adam Hamawy, Aisha Wahab et Darylliza Avila Chevalier.

Abdul El-Sayed fera quant à lui son entrée au Sénat en tant que premier musulman à y siéger pour un mandat de six ans.

Ces victoires constituent un record, alors que, selon des organisations telles que le Conseil des affaires publiques musulmanes, le Centre d’étude de la haine organisée et l’Institut pour la politique et la compréhension sociale, les sentiments et les discours antimusulmans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis une génération, en particulier au sein du Parti républicain.

Les musulmans représentent pourtant seulement 1 % de la population américaine, soit environ 5,5 millions de personnes. Ils font néanmoins l’objet d’une importante surveillance médiatique et de nombreuses attaques en ligne.

Avant le scrutin, le Conseil des affaires publiques musulmanes avait averti que les tactiques d’intimidation des électeurs risquaient également de dissuader les musulmans américains de se rendre aux urnes.

Toutefois, les inscriptions sur les listes électorales des musulmans ont augmenté d’au moins 25 % au cours de l’année écoulée. Au moins un sondage indique que 93 % d’entre eux ont participé au vote.

Une enquête de NBC News montre que, parmi les groupes religieux, les musulmans sont ceux qui ont accordé la plus forte proportion de leurs voix aux démocrates. À titre de comparaison, en 2024, plus de 20 % des musulmans américains avaient voté pour Donald Trump, notamment parce qu’il s’était engagé à mettre fin à toutes les guerres et à accroître le pouvoir d’achat.

Alia Ali, directrice de la communication du projet non partisan Georgia Voter Project, explique que les musulmans votent davantage en fonction des politiques proposées que des appartenances partisanes. Beaucoup se considèrent ainsi comme indépendants plutôt que comme affiliés au Parti démocrate ou au Parti républicain.

Elle a également indiqué que la Géorgie avait enregistré cette année un record de participation au vote anticipé pour une élection de mi-mandat, avec le taux le plus élevé jamais observé dans ce type de scrutin. Environ 30 000 musulmans ont voté par anticipation lors de cette élection. En 2022, le nombre total de suffrages exprimés par les musulmans, y compris le jour du scrutin, n’avait atteint que 36 000.

L’impact de l’islamophobie sur le vote musulman

Ces évolutions interviennent alors que plusieurs incidents visant des musulmans ont été signalés aux États-Unis au cours du mois dernier. Ils vont d’actes de vandalisme et de l’inscription de slogans injurieux sur différents bâtiments en Californie à des menaces de fusillade contre des femmes portant le hijab dans l’Illinois, ainsi qu’à une attaque armée contre une mosquée en Californie, qui a coûté la vie à un agent de sécurité.

Cette attaque contre la mosquée s’est produite peu après la publication par le Conseil des affaires publiques musulmanes d’un rapport de 36 pages intitulé « Construire la menace musulmane ».

Le document révèle qu’en 2025, des élus républicains auraient organisé une campagne coordonnée contre les musulmans. Celle-ci aurait notamment donné lieu à 1 111 publications sur les réseaux sociaux, huit propositions de loi et la création d’un groupe parlementaire de 62 membres au Congrès. Selon le rapport, ces actions répondraient à des critères de discours susceptibles d’inciter à la violence.

Un sondage du Conseil des relations américano-islamiques a également montré que l’islamophobie avait constitué un facteur déterminant de la mobilisation des musulmans américains durant le présent cycle électoral : 70 % des personnes interrogées ont déclaré que les sentiments antimusulmans les avaient motivées à participer au vote.

De son côté, l’Institut pour la politique sociale et la compréhension, qui élabore l’Indice national de l’islamophobie aux États-Unis, fait état, dans ses dernières données portant sur 2025, d’une progression continue de ces sentiments. Sur une échelle de 0 à 100, l’indice est passé de 25 en 2022 à 33 en 2025.

Ces événements n’ont toutefois pas produit l’effet recherché par leurs auteurs, à savoir semer la peur parmi les musulmans et les éloigner de la vie publique.

Samira Munshi, qui était la seule femme musulmane à siéger au Conseil consultatif des dirigeants laïcs de la Commission sur la liberté religieuse mise en place par l’administration Trump, a démissionné en mars pour protester contre la situation. Dans un entretien accordé au site Middle East Eye, elle a estimé que les changements démographiques au sein de la communauté musulmane américaine avaient contribué à rendre la nouvelle génération plus audacieuse et plus déterminée.

« J’appartiens essentiellement à la génération Z. Je n’ai donc pas pleinement conscience des conséquences des événements du 11 septembre et du contexte de cette époque. Je pense que notre génération, qui a grandi en étant informée de ces événements majeurs, n’a pas connu le même désespoir que de nombreux musulmans adultes ou que ceux qui avaient le droit de vote à l’époque. À mon avis, c’est ce qui a poussé cette génération à s’engager davantage dans la participation politique », a-t-elle déclaré.

L’influence de la question palestinienne et de Gaza sur le vote musulman

Samira Munshi a également souligné que la remise en question, au cours des trois dernières années, des discours et des lois favorables au régime sioniste et hostiles aux Palestiniens dans la culture populaire avait incité les musulmans américains à adopter des positions plus fermes.

Selon un sondage du Conseil des relations américano-islamiques, 76 % des électeurs musulmans ont cité la situation à Gaza et les droits humains des Palestiniens parmi leurs principales préoccupations.

Par ailleurs, 80 % ont expressément déclaré que l’attaque du régime sioniste contre Gaza, qualifiée de « génocide » par l’Organisation des Nations unies et des chercheurs spécialisés dans l’étude de l’Holocauste, avait eu une influence majeure sur leur vote.

Munshi a ajouté que les plateformes de réseaux sociaux permettaient de constater l’évolution des positions de personnalités connues, telles que Tucker Carlson.

Elle a également estimé que les démocrates proches de l’establishment cédaient progressivement la place à des forces progressistes favorables à la Palestine et fortement opposées au régime sioniste.

Les enjeux économiques et les politiques identitaires

Selon les enquêtes de l’Institut pour la politique sociale et la compréhension, si les musulmans américains considèrent notamment l’islamophobie et la question palestinienne comme des enjeux centraux lors des élections, ils ont, comme la grande majorité des électeurs, principalement voté en fonction des questions économiques et de la création d’emplois.

Dans une déclaration écrite transmise à Middle East Eye, Ahmed Mutie, président de l’organisation non partisane American Muslims in Public Service, a affirmé être particulièrement fier de voir un nombre croissant de musulmans américains accéder à des fonctions dans le service public et à des postes de responsabilité dans l’ensemble du pays.

Il a ajouté que la présence grandissante des membres de la communauté musulmane dans les fonctions électives et les institutions civiles était à la fois inspirante et porteuse de sens.

« Ces victoires sont le fruit d’années d’engagement communautaire, de persévérance, de travail acharné et d’une participation croissante des musulmans américains à la construction de l’avenir de leurs communautés et de leur pays. Ces réussites nous rappellent que notre voix compte, que notre participation est importante et que nous jouons un rôle réel et significatif dans les décisions qui façonnent nos vies », a-t-il conclu.

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