Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Reuters a rapporté qu'après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat en Amérique et le transfert de la présidence des comités du Congrès à ce courant en janvier, Robert Garcia, membre du Congrès et candidat à la présidence du comité de surveillance de la Chambre des représentants, et Elizabeth Warren, sénatrice et candidate à la présidence du comité bancaire du Sénat, ont prédit que Pete Hegseth, ministre de la Guerre, Elon Musk et Stephen Miller, nouveau chef de cabinet de la Maison-Blanche, seront parmi les premières personnes à faire l'objet d'enquêtes.

Selon ce rapport, Garcia a souligné que l'accent des enquêtes sera mis sur le rôle d'Elon Musk dans le licenciement d'employés du gouvernement fédéral l'année dernière ainsi que sur le rôle de Stephen Miller dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques d'immigration strictes. Warren a également annoncé la possibilité d'ouvrir des enquêtes sur les grandes entreprises.

Garcia a précisé que Pete Hegseth doit être démis de ses fonctions.

Hakeem Jeffries, le leader des démocrates à la Chambre des représentants, a également annoncé qu'il soutient de toutes ses forces les efforts de Thomas Massie, membre républicain, pour agir contre Hegseth.