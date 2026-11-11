Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La construction de cet établissement constitue une étape importante pour améliorer l’accès des enfants de la région à l’éducation. Les habitants du village et des localités voisines étaient confrontés depuis des années à un manque d’espaces scolaires appropriés. L’ouverture de cette école devrait ainsi contribuer à résoudre une partie des difficultés rencontrées par les élèves.

Malgré les difficultés économiques et les nombreuses privations, les chiites d’Afghanistan accordent une grande importance à l’éducation de leurs enfants. Dans plusieurs régions, ils s’appuient sur la mobilisation des habitants et les contributions des bienfaiteurs pour construire des écoles et mettre en place des infrastructures éducatives.

Ces initiatives revêtent une importance particulière dans les zones isolées, où l’éloignement géographique, la précarité et les longs hivers marqués par d’importantes chutes de neige compliquent davantage l’accès aux services publics et aux établissements scolaires.

Dans ces conditions, sans la mobilisation des habitants et des bienfaiteurs locaux pour répondre aux besoins essentiels de leurs régions, de nombreux problèmes resteraient sans solution. Selon les habitants de ces zones, le gouvernement taliban n’apporte pas de soutien concret à la réalisation de projets d’infrastructure et de services dans les régions défavorisées et chiites, si bien qu’une part importante de la responsabilité de répondre à ces besoins repose sur la population elle-même.

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