Selon un rapport de l'agence Abna citant Reuters, Donald Trump, le président des États-Unis, a demandé au ministère de la Justice de ce pays de mener des enquêtes contre les démocrates sous l'accusation de menaces envers diverses personnes. Il a affirmé, dans un message publié sur les réseaux sociaux, que les actions des démocrates équivalent à la commission d'un crime, mais n'a en même temps fourni aucune preuve pour étayer son affirmation.

Les candidats démocrates aux élections de mi-mandat ont battu leurs rivaux républicains qui étaient des partisans de Trump et prendront le contrôle du Congrès à partir de janvier. Les dirigeants de ce parti ont promis d'examiner les actions du gouvernement Trump par le biais d'auditions et d'enquêtes.

Trump, dans son message, a accusé les démocrates d'avoir envoyé des messages menaçants à de nombreuses personnes qui sont toutes innocentes !

Le message de Trump mentionne également Elissa Slotkin, sénatrice démocrate de l'État du Michigan. Slotkin, le mois dernier, dans un discours à l'Université de Chicago, avait proposé que le Congrès enquête sur les personnes qui ont joué un rôle dans la mise en œuvre des politiques de Trump.