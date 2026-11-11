Moscou n’exclut pas une escalade militaire entre l’Iran et les États-Unis en cas d’échec de la diplomatie

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Maximov a fait ces déclarations lors d’une réunion intitulée « Les foyers de tension au Moyen-Orient : les défis de la sécurité régionale », organisée dans le cadre du Forum international sur la sécurité collective.

Évoquant les signes laissant présager la préparation d’un tel scénario, le diplomate russe a estimé qu’en cas d’échec des négociations et des démarches diplomatiques visant à régler le différend, la possibilité d’un recours à la force militaire ne pouvait être écartée.

Il a également mentionné le déploiement de trois groupes aéronavals et de deux groupes expéditionnaires de Marines dans la région, considérant ces mouvements comme des indices de préparation à une éventuelle option militaire.

Dans ses déclarations officielles, la Russie a régulièrement insisté sur la nécessité de parvenir à un règlement politique et diplomatique du différend entre l’Iran et les États-Unis. Le 2 novembre 2026, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, s’est dite préoccupée par les informations faisant état d’une éventuelle nouvelle action militaire contre l’Iran et a appelé à intensifier les efforts diplomatiques afin de normaliser la situation.

De son côté, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a exprimé le 10 novembre l’espoir que les États-Unis renoncent à poursuivre des scénarios militaires contre l’Iran, soulignant la nécessité de revenir à des solutions politiques et diplomatiques.

Fin/229