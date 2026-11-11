Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique d’Iran, a exposé, dans un entretien accordé à la chaîne Al Mayadeen, la position de Téhéran concernant la fin de la guerre et les négociations avec les États-Unis. Il a souligné que la cessation des hostilités devait s’étendre à tous les fronts d’Asie occidentale, notamment au Liban, et que l’Iran riposterait à toute nouvelle attaque militaire américaine.

Il a également affirmé que Téhéran ne transférerait aucune partie de ses matières nucléaires enrichies hors du pays.

Évoquant la possibilité d’une reprise des attaques américaines, Rezaei a déclaré : « Toute nouvelle attaque des États-Unis entraînera une riposte visant leurs bases militaires, y compris celles situées à grande distance. »

Il a présenté la fin de la guerre dans l’ensemble de la région comme l’une des conditions fondamentales de l’Iran, affirmant : « Mettre fin à la guerre sur tous les fronts d’Asie occidentale, en particulier au Liban, constitue l’une de nos conditions essentielles. »

Cette position s’inscrit dans le prolongement des conditions précédemment annoncées par Téhéran pour mettre fin à la guerre. L’Iran réclame la cessation des hostilités sur tous les fronts, y compris celui du Liban, la levée du blocus maritime, le déblocage de ses avoirs gelés ainsi que des garanties visant à empêcher toute répétition des attaques militaires.

Le mémorandum d’entente en 14 points signé entre l’Iran et les États-Unis en juin 2026 prévoyait également l’arrêt permanent des opérations militaires sur tous les fronts, y compris les affrontements entre le régime sioniste et le Hezbollah au Liban. Cependant, selon le texte, les États-Unis ont violé cet engagement dès le premier jour.

Dans une autre partie de l’entretien, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a exposé sans ambiguïté la position de l’Iran sur ses matières nucléaires enrichies, déclarant : « Nous ne transférerons pas hors d’Iran la moindre quantité de nos matières nucléaires enrichies. » Il a ajouté : « Nous avons informé nos amis russes que les matières enrichies resteraient en Iran et que nous les utiliserions nous-mêmes. »

Rezaei a également évoqué les capacités militaires de l’Iran, notamment dans le domaine de la guerre électronique, affirmant : « Nous avons atteint un niveau avancé dans la guerre électronique, ce qui nous permet de prendre le contrôle de drones américains et de les faire atterrir intacts. »

Enfin, il a expliqué que l’Iran avait besoin de matières enrichies pour ses projets dans le domaine naval : « Nous avons besoin de matières enrichies pour concevoir des navires et des sous-marins fonctionnant à l’énergie nucléaire. »

Fin/229