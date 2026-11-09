Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Au début de son cours de jurisprudence avancée (dars-e kharej), l’ayatollah Ramazani a rappelé que, conformément au droit international et à la Déclaration universelle des droits de l’homme, priver un citoyen de sa nationalité et l’expulser de son propre pays était totalement inacceptable.

Il a toutefois dénoncé le fait que le pouvoir soit tombé entre les mains de dirigeants injustes, ignorants et dépendants, qui prennent de telles décisions et prononcent des jugements injustes, incompatibles, selon lui, avec la dignité humaine et musulmane.

Le cas du cheikh Motawwak : une condamnation à mort dénoncée

Évoquant la personnalité du grand religieux cheikh Motawwak, l’ayatollah Ramazani a souligné que celui-ci se consacrait exclusivement à la transmission et à la promotion des enseignements d’AhlulBayt (AS). Enseignant en jurisprudence avancée et auteur de plusieurs ouvrages, il aurait également rendu de nombreux services au Koweït. Les chiites de ce pays l’ont reconnu comme leur guide religieux. L’ayatollah Ramazani l’a décrit comme une personnalité morale, respectueuse, attachée aux prescriptions religieuses et humble.

Il a dénoncé la peine de mort prononcée contre un tel religieux et appelé à examiner l’ensemble de son parcours : « Qu’a-t-il fait au cours de toute sa vie, à part enseigner et prêcher la religion ? Son seul crime est d’avoir résisté à l’injustice et dénoncé les crimes commis aujourd’hui dans le monde. Cette sentence est-elle juste ? Sur quel fondement de justice, sur quel verset ou quelle tradition repose-t-elle ? Quelle faute ce religieux a-t-il commise ? »

L’ayatollah Ramazani s’est ensuite interrogé sur la manière dont certains dirigeants de la région considéraient désormais le soutien aux opprimés comme un délit. Rappelant cette parole attribuée à l’enseignement islamique : « Soyez les adversaires de l’oppresseur et les soutiens de l’opprimé », il a dénoncé le renversement des valeurs, dans lequel l’approbation de l’oppression serait considérée comme une qualité, tandis que la défense des victimes deviendrait une faute.

Bahreïn et les poursuites contre les religieux chiites

Abordant la situation à Bahreïn, le secrétaire général de l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt (AS) a déclaré que les autorités de ce pays se présentaient comme musulmanes, tout en transformant leur territoire en base au service des forces qu’il a qualifiées d’incroyantes.

Il a affirmé que ces forces menaient des attaques et des agressions, tuaient des enfants, des scientifiques et des commandants, et avaient également assassiné « le martyr Imam Khamenei », qu’il a présenté comme la plus grande personnalité du monde islamique.

Il a rejeté les critiques adressées aux opérations de riposte contre ces bases, en affirmant que les cibles n’étaient pas les pays musulmans eux-mêmes, mais les installations utilisées par les forces agresseuses pour attaquer des pays musulmans et leurs enfants. Il a insisté sur le caractère défensif de toutes ces opérations.

Évoquant les religieux bahreïnis, l’ayatollah Ramazani a indiqué en connaître personnellement plusieurs. Il les a décrits comme des personnalités éminentes, des jurisconsultes musulmans (mujtahids) et des prédicateurs dont la principale préoccupation est la transmission et l’interprétation de la religion, et qui sont aujourd’hui poursuivis en justice.

Il a également évoqué les arrestations survenues au Koweït et à Bahreïn après le martyre de l’Imam Khamenei. Selon lui, certaines personnes avaient simplement inscrit sur leur téléphone la formule « Nous appartenons à Dieu et c’est vers Lui que nous retournons » (Inna lillahi wa inna ilayhi rajioun). Ce geste aurait servi de prétexte à l’arrestation et à la détention de nombreux religieux et citoyens qui avaient exprimé leur douleur face à la disparition de cette personnalité. Il a affirmé que des détenus avaient été torturés en prison.

L’ayatollah Ramazani a précisé que plus de 60 religieux étaient actuellement poursuivis. « Quel est leur crime ? Prêcher la religion, s’opposer à l’injustice et mettre en pratique les versets et les traditions », a-t-il déclaré. Il a ajouté que, tout au long de l’histoire, les défenseurs de ces principes avaient dû en payer le prix.

Un appel à ne pas garder le silence

En conclusion, le secrétaire général de l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt (AS) a estimé qu’il n’était absolument pas permis de garder le silence dans les circonstances actuelles. Il a averti que si les uns ne défendaient pas aujourd’hui les personnes persécutées, d’autres pourraient subir demain le même sort et reprocher à leurs contemporains de ne pas les avoir soutenus.

Il a ainsi appelé chacun à accomplir son devoir et à défendre les personnes victimes d’injustice, soulignant que cette solidarité permettrait également de bénéficier du soutien des autres en cas de besoin.

Enfin, il a prié Dieu de faire subir aux criminels les conséquences de leurs actes et de faire de ces événements une étape conduisant à l’avènement de l’Imam du Temps, le Mahdi, et à l’établissement d’un monde débarrassé de la pauvreté, de l’injustice et de la discrimination, où l’humanité puisse enfin goûter à la justice.

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