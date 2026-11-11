Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon la chaîne 13 de la télévision du régime sioniste, de hauts responsables des partis ultraorthodoxes (haredim) de la liste commune Judaïsme unifié de la Torah ont rencontré Gadi Eisenkot mardi et lui ont adressé un message sans équivoque, en réclamant l’adoption de « mesures de confiance » avant même la formation du nouveau gouvernement. Toutefois, contrairement à leurs positions antérieures, les haredim ont annoncé qu’ils ne réclameraient pas, au stade préliminaire des négociations, l’adoption d’une nouvelle loi sur le service militaire, tout en maintenant d’autres exigences.

Dans le même temps, le quotidien Maariv a rapporté que Meir Porush et Eliyahu Stark, deux députés haredim à la Knesset, avaient présenté deux propositions de loi en vue de faire adopter par la prochaine Knesset des dispositions définissant le statut juridique des étudiants des écoles religieuses yeshivas et mettant fin à leur arrestation et à leurs poursuites judiciaires.

Selon la première proposition, le futur ministre de la Défense devrait accorder une exemption temporaire du service militaire aux étudiants consacrant au moins 40 heures par semaine à l’étude de la Torah dans des établissements religieux. Ces exemptions seraient valables pour une durée maximale d’un an et pourraient être renouvelées jusqu’à l’âge de 26 ans, auquel les intéressés bénéficieraient, selon cette proposition, d’une exemption définitive du service militaire.

Le texte prévoit également que les étudiants concernés ne puissent faire l’objet de poursuites pour défaut de présentation au service militaire avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Si une procédure judiciaire a déjà été engagée ou si une condamnation a été prononcée à leur encontre, les poursuites et l’exécution des peines seraient suspendues.

La deuxième proposition, intitulée « Loi sur la suspension des arrestations », prendrait la forme d’une mesure provisoire d’un an. Elle vise à suspendre les arrestations, les enquêtes et les procédures judiciaires visant les étudiants concernés qui étaient déjà soumis à l’obligation du service militaire avant le début de la guerre à Gaza.

Ces initiatives interviennent alors que les relations entre les partis haredim, Netanyahou et son parti, le Likoud, se sont fortement détériorées. De hauts responsables de ce courant ont critiqué les actions du Premier ministre et de ses proches, affirmant que leurs revendications étaient restées sans réponse. Des sources présentes aux négociations à huis clos ont également rapporté ces propos des haredim : « Netanyahou ne nous propose rien et n’a aucune alternative à nous offrir. »

En réaction, Netanyahou a mis en garde les partis haredim, lors de son discours prononcé la veille à la Knesset, contre toute adhésion au bloc du changement. Il a averti que les promesses de cette coalition ne seraient pas tenues après la formation du gouvernement d’Eisenkot. Selon lui, les engagements pris envers les haredim seraient oubliés une fois constitué le « gouvernement de gauche ». Cette mise en garde intervient alors que, durant les quatre dernières années, Netanyahou n’a pas réussi à faire adopter une loi exemptant les ultraorthodoxes du service militaire, malgré le soutien dont il disposait au sein de la majorité parlementaire.

De leur côté, les dirigeants du bloc du changement ont également convenu de poursuivre leurs consultations avec les partis haredim et de chercher à obtenir leur soutien.

Avigdor Lieberman, chef du parti Israël notre maison, a déclaré qu’il était prêt à faire des compromis sur la loi relative au service militaire des haredim afin de former un gouvernement sans Netanyahou. Il a également indiqué qu’il ne s’opposait plus catégoriquement à la participation des partis ultraorthodoxes à une coalition.

Eisenkot a, pour sa part, affirmé que tout parti acceptant les quatre principes qu’il défendrait pourrait participer au futur gouvernement. L’un de ces principes prévoit l’accomplissement du service militaire par tous les Israéliens, une question qui demeure au cœur du différend entre le bloc du changement et les partis haredim.

Reste à savoir dans quelle mesure les adversaires de Netanyahou sont réellement déterminés à l’écarter du pouvoir et à former une coalition de remplacement, et s’ils seront prêts à assouplir leurs positions antérieures sur le service militaire pour répondre aux revendications des haredim.

Fin/229