Selon un rapport de l'agence Abna, le Commandement central de l'armée américaine (CENTCOM) a affirmé que l'opération de blocus naval contre l'Iran se poursuit.

Ce commandement a affirmé avoir, depuis la reprise du blocus naval contre l'Iran, modifié la route de 147 navires commerciaux et mis hors service cinq navires.

Cet organe militaire a annoncé : Les forces américaines ont arrêté samedi un navire commercial dans le golfe d'Oman.

Le CENTCOM a affirmé avoir mis hors service ce navire commercial après qu'il ait ignoré leurs avertissements.

En conclusion, ce commandement a recommandé aux marins qui circulent près des côtes iraniennes ou de ses eaux environnantes de prêter attention aux avertissements de ce commandement et de les suivre.