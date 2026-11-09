Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Maalomah, Ali al-Fatlawi, porte-parole officiel du mouvement irakien Ansar Allah al-Aufiya affilié aux groupes de résistance islamique de ce pays, a souligné que les chaînes satellitaires Al-Arabiya, Al-Jazeera et Al-Hadath poursuivent un projet ciblé et planifié contre les groupes de résistance et leurs armes.

Il a ajouté que ces chaînes arabes cherchent à ternir l'image des dirigeants de la résistance et de ceux qui se sont opposés à la capitulation devant les éléments de l'ombre de ces chaînes. La ligne éditoriale et politique de ces chaînes est menée contre le courant chiite avec des objectifs sectaires et en ciblant la stabilité intérieure.

Al-Fatlawi a déclaré : Pourquoi ces chaînes ne poursuivent-elles pas la grande corruption qui existe parmi certaines personnalités irakiennes et ne cherchent-elles qu'à ternir l'image des forces de résistance ?