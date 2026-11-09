Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant le site du journal transrégional « Al-Quds Al-Arabi », Donald Trump, dans un entretien avec l'émission « 60 Minutes » de la chaîne CBS, tout en analysant les raisons de la défaite du parti républicain aux élections du Congrès, a précisé que la guerre contre l'Iran et la hausse du prix de l'essence figuraient parmi les principaux facteurs du mécontentement des gens.

Évoquant également la situation du régime israélien, il a déclaré : « De manière incroyable, il existe un mécontentement très fort envers Israël parmi les électeurs. »

Le président de l'Amérique, dans la suite de cet entretien, défendant ses actions militaires durant sa présidence, a déclaré qu'il avait ciblé les infrastructures nucléaires de l'Iran en utilisant des bombardiers « B-2 ».

Affirmant que les actions militaires contre l'Iran étaient historiquement la bonne décision, il a dit : « Si l'Iran avait possédé des armes nucléaires pendant ma présidence, j'aurais été bien plus blâmé qu'aujourd'hui. »

Trump, évoquant également le rôle des alliés de l'Amérique dans la région, a affirmé que sans le soutien des États-Unis, le régime israélien et les autres alliés dans la région n'auraient pas pu survivre, et a ajouté : « Les pays que nous avons soutenus doivent rembourser tous les coûts imposés à l'Amérique pendant la guerre. »

Dans une autre partie de cet entretien, Trump, en réponse à la possibilité de la poursuite des tensions, tout en soulignant son approche stricte, a annoncé qu'en cas de besoin, il mènerait à nouveau des attaques militaires contre l'Iran.

Il a également, concernant sa politique d'immigration, tout en reconnaissant la sévérité des mesures d'expulsion des migrants, promis de mettre à l'ordre du jour l'émission d'amnisties larges avant la fin de son mandat.