Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, des sources informées ont déclaré qu'il existe un projet visant à transformer l'entente connue sous le nom d'« accord-cadre » entre le Liban et Israël en une résolution au Conseil de sécurité des Nations unies.

Les sources informées proches d'Al-Mayadeen ont ajouté : certaines parties politiques influentes au Liban ont l'intention de s'efforcer de transformer l'« accord-cadre » en une résolution émise par le Conseil de sécurité des Nations unies. En cas d'adoption de ce projet et de sa transformation en une résolution internationale, le Liban sera tenu d'établir une coordination directe entre l'armée libanaise et l'armée du régime d'occupation.

Selon les sources mentionnées, la France, dans le cadre de la préparation d'un rôle éventuel des forces françaises au Liban après la fin de la mission de la FINUL, joue un rôle dans la promotion de ces efforts.

Al-Mayadeen, citant ces sources, a souligné : les efforts visant à transformer l'accord-cadre en une résolution internationale se heurteront à des obstacles au niveau international, dont le plus important est la possibilité que la Russie et la Chine utilisent leur droit de veto. La structure en discussion repose sur l'abrogation des résolutions 1701 et 1559 et leur remplacement par l'accord-cadre, après que cet accord aura été transformé en une nouvelle résolution par le Conseil de sécurité.

Ces sources ont précisé : l'obligation pour le Liban d'une coordination directe entre l'armée de ce pays et l'armée du régime d'occupation peut être un terreau pour des conflits et des tensions internes étendus, et les milieux politiques influents à l'intérieur du Liban ont utilisé ce projet pour le promouvoir comme une réalité politique alternative à l'accord d'Islamabad.

Les sources d'Al-Mayadeen ont également déclaré : certains milieux libanais, en coopération avec un certain nombre de partis libanais et leurs lobbies à l'étranger, s'efforcent de consolider cette résolution comme une nouvelle voie politique.