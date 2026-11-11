Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Au cours de l’entretien, le journaliste lui a demandé si les républicains avaient adopté une position trop modérée à l’égard de l’Iran. Après avoir brièvement ri avant de répondre, l’élue républicaine a déclaré : « J’étais très mécontente de la guerre. »

Dans une autre partie de l’interview, interrogée sur la nécessité pour les républicains de modérer leurs positions afin de compenser leur défaite électorale, Boebert a rejeté cette suggestion, affirmant : « Non, nous sommes certainement déjà assez modérés. »

À la question de savoir si elle estimait que les républicains avaient perdu en raison de positions excessivement modérées, elle a maintenu son point de vue : « Je pense toujours que nous sommes trop modérés. »

Évoquant les raisons de l’échec de son parti, la représentante a estimé que les républicains s’étaient eux-mêmes nui de plusieurs manières. Elle a notamment cité leur stratégie de communication politique, leur incapacité à faire adopter des lois et des projets législatifs appropriés, ainsi que le fonctionnement du Sénat parmi les facteurs ayant contribué à cette défaite.

Réagissant à la remarque du journaliste sur les revers essuyés par les républicains dans plusieurs États, du Kansas au Texas, Boebert a souligné que des candidats issus de différentes sensibilités du parti avaient été battus, aussi bien des conservateurs de longue date que des figures plus modérées.

Enfin, interrogée sur ses priorités pour les six dernières semaines de la session parlementaire, elle a déclaré espérer que les républicains parviendraient au moins à faire adopter un projet de loi acceptable. Cette déclaration faisait une nouvelle fois écho à ses critiques concernant le bilan législatif des républicains avant les élections.

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