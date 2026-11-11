Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Araghchi a également appelé le secrétaire général de l’ONU et le Conseil de sécurité à attirer immédiatement l’attention de la communauté internationale sur les graves conséquences de cette annonce pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, à examiner les menaces qu’elle fait peser sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, des équipements et du personnel concernés, et à demander des comptes aux États-Unis pour leurs agissements continus contraires au droit international.

Voici le texte intégral de la lettre d’Abbas Araghchi :

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Votre Excellence,

Je souhaite attirer votre attention immédiate sur une récente initiative particulièrement regrettable du gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui propose une récompense pouvant atteindre 20 millions de dollars américains, assortie de la possibilité d’un déplacement et d’une réinstallation dans un autre lieu, en échange d’informations sur le programme nucléaire iranien. Cette offre porte notamment sur des renseignements concernant les personnes liées à ce programme, les membres de la communauté scientifique du pays, ainsi que ses installations et ses équipements.

Cette annonce, rendue publique les 6 et 7 novembre 2026 dans le cadre du programme dit « Rewards for Justice » du département d’État américain, puis relayée par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM), suscite de graves préoccupations quant à ses conséquences sur la sécurité et l’intégrité du programme nucléaire pacifique d’un État partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

La République islamique d’Iran condamne avec la plus grande fermeté cette initiative inconsidérée et dangereuse. Elle est particulièrement préoccupante dans la mesure où elle encourage explicitement la collecte clandestine d’informations et l’espionnage concernant les installations et les matières nucléaires, les équipements techniques ainsi que les scientifiques et les spécialistes de ce domaine. Une telle démarche risque d’encourager les activités d’espionnage et de favoriser la prise pour cible de scientifiques nucléaires et de personnels techniques. Elle soulève en outre de graves inquiétudes quant à la sécurité des installations nucléaires et à la protection des personnes participant aux activités nucléaires pacifiques.

Le droit des États de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et dans le respect de leurs obligations internationales, est expressément reconnu par l’article IV du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Aucun État ne doit chercher à compromettre les activités nucléaires pacifiques et légitimes d’un autre pays au moyen de mesures coercitives, d’ingérences clandestines ou d’activités mettant en danger la sécurité de ses installations nucléaires et de sa communauté scientifique.

Un appel public à fournir des informations confidentielles sur les installations nucléaires, les équipements et le personnel liés à un État souverain, en particulier lorsque ces installations sont soumises aux garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, soulève de sérieuses questions quant à la crédibilité, à l’intégrité et à la fiabilité du régime des garanties de l’AIEA.

L’une des conséquences immédiates d’une telle initiative préoccupante des États-Unis est qu’il ne saurait être attendu que les obligations de garanties soient mises en œuvre normalement dans un contexte où les installations elles-mêmes, leur personnel et les informations sensibles sur lesquelles repose le système des garanties sont exposés à des actes de terrorisme, de sabotage et d’agression.

Les installations nucléaires soumises aux garanties de l’AIEA ne sont pas soustraites à l’application du droit international, et leur placement sous garanties ne porte en aucun cas atteinte aux droits souverains de l’État concerné. La sollicitation d’informations relatives aux installations soumises aux garanties, à leurs structures et caractéristiques techniques, à leurs équipements, à leurs opérations et à leur personnel fait peser le risque que les données liées aux garanties soient utilisées à des fins totalement contraires à la mission de vérification de l’Agence. Il est impératif que, dans ce cas précis, le régime des garanties de l’AIEA ne devienne pas un instrument au service des activités de renseignement et d’espionnage des États-Unis, et que sa crédibilité et son efficacité ne soient pas compromises.

L’inclusion explicite des scientifiques nucléaires et des personnels techniques dans la liste des personnes visées par cette honteuse offre de récompense américaine est particulièrement alarmante. Les scientifiques et les spécialistes techniques travaillant dans le domaine nucléaire pacifique doivent pouvoir exercer leurs fonctions professionnelles sans intimidation, menace, contrainte ni exposition à des activités mettant en danger leur vie et leur sécurité personnelle.

La communauté internationale assume une responsabilité commune en matière de promotion de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires et de leur personnel, ainsi que de prévention des actes susceptibles d’accroître les risques de sabotage, d’ingérence illégale ou d’incidents délibérés pouvant avoir de graves conséquences radiologiques et humaines.

Au vu de ce qui précède, la République islamique d’Iran demande au secrétaire général des Nations unies, au Conseil de sécurité et au directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique de condamner explicitement et sans aucune ambiguïté cette annonce odieuse.

Elle demande également au secrétaire général et au Conseil de sécurité :

D’attirer immédiatement l’attention de la communauté internationale sur les graves conséquences de l’annonce américaine pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales ; Dans le cadre de leurs responsabilités au titre de la Charte des Nations unies, d’examiner les menaces que les actions des États-Unis font peser sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, des équipements et du personnel concernés, et de demander aux États-Unis de rendre compte de leurs agissements continus contraires au droit international.

En outre, la République islamique d’Iran demande spécifiquement au directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique :

De souligner et de réaffirmer l’importance de préserver la confidentialité, l’impartialité et l’indépendance institutionnelle des activités de garanties de l’Agence ; De prendre, dans le cadre des pouvoirs et du mandat légal de l’Agence, toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les informations et les connaissances relatives aux garanties, obtenues dans le cadre des activités de l’AIEA, ne soient pas divulguées ni utilisées ou exploitées à des fins contraires à la mission de l’Agence. Une attention particulière doit, à cet égard, être accordée à la garantie de la sûreté et de la sécurité des scientifiques nucléaires et des personnels concernés ; De porter cette question à l’attention du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’examiner les mesures institutionnelles nécessaires pour faire face à ses conséquences.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer la présente lettre en tant que document officiel du Conseil de sécurité et de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

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