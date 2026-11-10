Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Il a expliqué que les avions de combat saoudiens avaient pris pour cible non pas des objectifs militaires, mais tout ce qui touche à la vie quotidienne et aux moyens de subsistance des citoyens yéménites, notamment les habitations, les stations de gaz domestique, les marchés et les élevages de volailles, tout en détruisant leurs sources de revenus et en entravant leurs moyens de subsistance.

Al-Farah a souligné que cette approche révélait la véritable nature de l’ennemi saoudien, telle que les Yéménites l’ont connue au cours des douze dernières années. Selon lui, cet ennemi continue de miser sur la soumission du Yémen par la force, estimant que les bombardements aériens, le blocus et la famine pourraient lui permettre d’obtenir ce qu’il n’a pas réussi à imposer sur le champ de bataille et contraindre le peuple yéménite à renoncer à sa liberté, à sa souveraineté et à son indépendance.

Il a ajouté que l’objectif de cette escalade dépassait la destruction des infrastructures et des biens matériels : il s’agirait également de confisquer la décision nationale, de contraindre les Yéménites à céder leur territoire et leur souveraineté, à revenir à l’obéissance aux États-Unis et à devenir un instrument au service du projet sioniste. Il a toutefois affirmé que ces ambitions resteraient vaines.

En conclusion, Al-Farah a rappelé que la victoire ne dépendait pas uniquement de la puissance matérielle, mais qu’elle venait de Dieu. « La volonté des peuples libres ne peut être brisée par les bombardements ni contrainte à la capitulation par la famine. L’ennemi n’obtiendra jamais ce qu’il cherche à arracher aux Yéménites, même si la guerre devait durer cent ans, car renoncer à la liberté, à la souveraineté et à l’indépendance ne fait pas partie des options du peuple yéménite », a-t-il déclaré.

Faisant également référence à la participation directe d’un pays musulman à l’agression contre le Yémen, il a souligné que toute agression entraînerait une riposte.

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