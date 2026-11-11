Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon des médias américains, lors d’un entretien accordé à la chaîne CNN, El-Sayed s’est adressé directement à Hegseth en ces termes : « Vous avez échoué dans l’exercice de vos responsabilités et vous avez très mal géré cette guerre. Alors démissionnez et facilitez les choses pour tout le monde, avant d’être limogé. »

Évoquant la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires aux États-Unis, il a souligné que les habitants du Michigan se plaignaient du coût élevé de la vie. Selon lui, ces difficultés résultent de l’engagement de Washington dans une « guerre insensée », qui n’a fondamentalement aucun rapport avec les intérêts du peuple américain.

Ces déclarations interviennent après que la Chambre des représentants américaine a voté, par 211 voix contre 204, le renvoi d’une résolution visant à destituer Hegseth devant une commission, interrompant de fait la procédure de destitution. El-Sayed a également vivement critiqué les onze représentants démocrates qui n’ont pas pris part au vote.

La résolution visant à destituer Hegseth a été présentée par Thomas Massie, représentant républicain du Kentucky. Une partie importante du texte porte sur le rôle du secrétaire à la Guerre dans le déclenchement et la poursuite des opérations militaires contre l’Iran sans autorisation du Congrès. L’auteur de la résolution accuse l’administration Trump d’avoir enfreint la loi de 1973 sur les pouvoirs de guerre et ignoré les restrictions légales en vigueur.

Malgré ces critiques, Hegseth a qualifié sa procédure de destitution de « spectacle politique ridicule » lors d’une conférence de presse au Pentagone. Il a affirmé que les opérations militaires américaines contre l’Iran étaient légales et couronnées de succès.

Les déclarations de Hegseth interviennent alors que sa gestion du Pentagone fait l’objet de nombreuses critiques, notamment en raison des accusations liées à l’attaque contre l’école Shajareh Tayyebeh de Minab, aux opérations meurtrières contre des embarcations en haute mer, au limogeage d’officiers supérieurs et à des politiques discriminatoires.

El-Sayed, qui a également appelé à l’arrêt de la guerre contre l’Iran, a qualifié ce conflit d’« illégal, immoral et inhumain ».

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