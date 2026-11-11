Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Al-Jazeera, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a annoncé des tirs sur ces forces lors d'une patrouille dans le sud du Liban.

Selon le rapport de la FINUL, aucun dommage ni perte n'a été causé aux forces de cette organisation dans cet incident.

La Force intérimaire des Nations unies a demandé au gouvernement libanais de lancer au plus vite les enquêtes nécessaires pour identifier les auteurs de cette attaque ainsi que pour les juger et les tenir responsables.