Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghtchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux et en réaction à l'allégation ridicule du gouvernement français concernant une cyberattaque contre des réfrigérateurs dans ce pays, a écrit : Le gouvernement français, qui est incapable même de gérer des réfrigérateurs, encore moins de traiter les protestations de son propre peuple, rejette, pour masquer son impuissance, la responsabilité sur les autres.

Il a ajouté : Oui, l'Iran est puissant ; mais contrairement à la France, nous n'exerçons pas notre puissance en soutenant des massacres à Gaza ou en bombardant des écoles et des hôpitaux.