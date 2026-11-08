Selon un rapport de l'agence Abna citant Al-Manar, des centaines de sionistes à Tel-Aviv, en organisant une manifestation massive, ont demandé aux dirigeants du courant d'opposition au sein du régime sioniste de former un cabinet de coalition avec la participation de partis arabes. Le courant d'opposition connu sous le nom de « Bloc du changement » a obtenu 67 sièges et les partis arabes 19 sièges aux élections parlementaires du régime.

Les sionistes participant à cette manifestation ont déclaré que la formation d'un cabinet des opposants et des partis arabes est le seul moyen de mettre fin au pouvoir de Netanyahou et de commencer une nouvelle phase politique dans le régime sioniste.

Ils ont souligné que la coalition de Netanyahou a échoué aux élections du régime et a perdu la majorité.

Les médias du régime sioniste ont rapporté la nuit dernière qu'Isaac Herzog, le chef du régime, a officiellement chargé Gideon Saar, le chef du parti Yesh Atid, de former le cabinet.

Saar disposera d'un délai de 28 jours pour former son cabinet, qui pourra être prolongé de 14 jours supplémentaires (soit un total de 42 jours).