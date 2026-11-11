Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Massoud Pezeshkian, le matin du mercredi 20 Aban 1405 (11 novembre 2026), avant son départ pour la Turquie afin de participer au sommet des Nations unies sur le changement climatique (COP 31), a considéré ce sommet comme une occasion importante de discuter de la situation climatique et des questions régionales, ainsi que de consulter les dirigeants de différents pays.

Le président, évoquant sa participation à ce sommet sur invitation officielle du président turc, a déclaré : il s'agit du trente et unième sommet consacré aux questions climatiques et environnementales, auquel participeront 196 pays du monde, et parmi eux, 71 pays y participeront avec leurs présidents ou Premiers ministres.

Le Dr Pezeshkian a ajouté : la participation à ce sommet est une occasion appropriée de discuter de la situation climatique et de la région dans laquelle nous nous trouvons et des problèmes existants, de parler des effets destructeurs de la guerre et des agressions et d'exprimer nos positions sur les actions que les États-Unis et Israël ont menées dans la destruction de l'environnement de l'Iran et de la région.

Le président, affirmant que ce sommet est une très bonne occasion de rencontrer les dirigeants de différents pays, a déclaré : jusqu'à présent, des rencontres avec les dirigeants et les responsables de plus de 10 pays, dont le respectable président de la Turquie, sont prévues, avec lesquels nous allons discuter.

Le Dr Pezeshkian, au sujet des relations entre l'Iran et la Turquie, a également déclaré : nos relations avec la Turquie sont à un très bon niveau et nous avons de nombreux points communs dans les domaines régionaux, économiques, sociaux et culturels, et naturellement ces points communs peuvent être très efficaces pour consolider nos relations et la sécurité de la région.

Le président, évoquant les rencontres avec les dirigeants d'autres pays en marge de ce sommet, a précisé : lors de ces rencontres, il sera question de la position légitime de la République islamique et des crimes que les États-Unis et Israël ont commis dans la région, ainsi que des résultats de leurs actions honteuses qu'ils ont constatés lors de leurs propres élections dans leurs propres pays et de la part de leur propre peuple.

Le Dr Pezeshkian a noté : non seulement aux États-Unis et en Israël eux-mêmes, mais aussi en Europe, le résultat des élections qui ont eu lieu est globalement contraire à l'opinion des bellicistes, des agresseurs et des personnes qui parlent faussement de démocratie et de droits de l'homme, mais agissent contre tous leurs slogans.

Le président, en conclusion, a exprimé l'espoir que nous pourrons être de bons messagers de la part du cher peuple et de notre pays et obtenir de bons résultats.