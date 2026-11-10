Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Une source au fait des discussions a déclaré au Financial Times : « Netanyahu l’appelle chaque jour pour réclamer la reprise de la guerre. Ceux qui, à l’intérieur et à l’extérieur de la Maison-Blanche, ne souhaitent pas la guerre ont tenté de résister à cette demande. »

Selon ce même journal, les dirigeants de plusieurs pays arabes ont également exhorté Trump à privilégier la voie diplomatique plutôt qu’une intensification des affrontements, et à œuvrer à la fin de la guerre contre l’Iran. Parmi eux figurent l’émir du Qatar, le prince héritier d’Arabie saoudite, le président des Émirats arabes unis et le président de la Turquie.

D’après le Financial Times, les contacts quotidiens entre Netanyahu et Trump interviennent alors que les États-Unis poursuivent leurs frappes limitées contre l’Iran. L’île de Qeshm a été visée par des frappes de missiles américaines les 3 et 6 novembre. Sans faire directement référence à l’attaque du 6 novembre, Trump a confirmé que Washington avait mené une nouvelle frappe. S’exprimant devant des journalistes en Floride, il a affirmé que les États-Unis avaient neutralisé un système de défense aérienne iranien en peu de temps.

Ces développements surviennent alors que la guerre contre l’Iran est devenue l’un des facteurs importants de la défaite des républicains aux élections de mi-mandat américaines. De son côté, Netanyahu fait également face à une impasse politique après les dernières élections et l’échec du Likoud à obtenir une majorité parlementaire.

Le Financial Times rapporte également que Netanyahu et Trump ont discuté la semaine dernière de la manière de gérer la situation avec l’Iran. Des responsables américains ont qualifié cet échange de « franc et direct » dans des déclarations au site Axios. Selon des responsables de la Maison-Blanche, Netanyahu avait demandé une attaque immédiate contre l’Iran juste après la publication des résultats des élections de mi-mandat américaines, mais Trump a décidé d’accorder davantage de temps aux négociations.

Malgré les demandes de Netanyahu en faveur d’une reprise des frappes, Trump a affirmé lundi que la probabilité de nouvelles attaques contre l’Iran était faible. Lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche, il a déclaré : « Sur le plan militaire, l’Iran est pratiquement fini. Nous ne faisons que maintenir la situation actuelle. » Ces propos ont été tenus après sa rencontre avec le Premier ministre du Qatar au sujet d’un projet de proposition visant à mettre fin à la guerre.

Aux termes de cette proposition, l’Iran a indiqué qu’il garantirait la libre circulation des navires dans le détroit d’Ormuz si les États-Unis levaient le blocus de ses ports. Téhéran demande également la libération de ses avoirs gelés à l’étranger et la reprise des négociations en vue d’un accord définitif, qui porterait également sur la question nucléaire.

Selon le Financial Times, les dirigeants du Qatar, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de la Turquie figurent parmi les responsables qui ont exhorté Trump, lors de leurs échanges avec lui, à poursuivre les négociations et à s’abstenir de lancer de nouvelles attaques contre l’Iran.

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