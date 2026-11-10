Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Des citoyens français se sont rassemblés hier soir devant la mairie de Saint-Denis pour exprimer leur solidarité avec les élèves, les écoliers et les enseignants qui, selon eux, ont été victimes de violences policières présumées.

Les manifestants ont dénoncé la répression policière et le recours excessif à la force contre les élèves et les enseignants. Ils ont exigé la fin immédiate des violences policières ainsi que des mesures administratives visant les élèves et les personnels éducatifs.

Les participants ont également affirmé que des élèves mineurs avaient été pris pour cible et agressés physiquement lors de manifestations.

Les manifestants ont appelé les autorités françaises, en particulier le président de la République et le ministère de l’Éducation nationale, à intervenir sans délai pour apaiser la crise et répondre à leurs revendications.

Il convient de rappeler que les manifestations publiques se sont intensifiées en France au cours des dernières semaines, dans un contexte de préoccupations liées aux conditions éducatives et économiques ainsi qu’aux politiques gouvernementales. Des affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants ont également été signalés lors de ces rassemblements, avec des incidents violents dans plusieurs endroits.

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