Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon Atwan, le vice-président américain J. D. Vance s’est exprimé plus ouvertement que Trump au sujet de cette relation, qu’il a décrite comme reposant sur la soumission des États-Unis au régime sioniste.

Atwan a également affirmé que les informations erronées diffusées par ce régime avaient entraîné Washington vers une guerre contre l’Iran.

Rejetant l’affirmation de Trump selon laquelle la guerre serait terminée, alors que le blocus et les sanctions économiques se poursuivent, ainsi que son discours sur l’objectif d’empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire, l’éditorialiste a souligné qu’à ses yeux, la confrontation n’avait pas pris fin et qu’une nouvelle escalade restait possible.

Évoquant les installations nucléaires de Fordow et les sites liés aux activités nucléaires de l’Iran, Atwan a écrit que ces infrastructures demeuraient au cœur du différend.

Il a ensuite fait référence aux déclarations du président iranien Massoud Pezeshkian concernant les instructions données par l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, aux commandants militaires et aux responsables politiques afin de mettre fin à la situation de « ni guerre ni paix ». Selon ces déclarations, les forces iraniennes devraient répondre à toute agression américaine ou du régime sioniste, sans aucune restriction géographique.

Pour Atwan, cette position pourrait témoigner de la volonté de l’Iran de prendre l’initiative dans la prochaine phase de la confrontation.

L’éditorialiste a également évoqué les sept conditions posées par l’Iran pour mettre fin à la situation actuelle. Parmi celles-ci figurent la levée du blocus maritime des ports iraniens, l’annulation des sanctions, le déblocage des avoirs gelés et la reconnaissance de la souveraineté iranienne sur le détroit d’Ormuz.

Atwan a par ailleurs remis en question les chiffres avancés par Trump concernant les pertes militaires américaines dans la guerre contre l’Iran, estimant que le nombre de victimes était bien supérieur aux bilans annoncés par le président américain.

Il a également souligné que la présence de plus de 50 000 militaires américains à bord de porte-avions et de navires de guerre dans l’océan Indien et la mer d’Arabie pourrait prendre une importance particulière en cas de reprise des affrontements.

Dans une autre partie de son éditorial, Atwan s’est penché sur les déclarations de Trump concernant le remboursement des coûts de la guerre par les pays arabes riverains du golfe Persique. Le président américain aurait affirmé que ces pays, et non le régime sioniste, devraient prendre en charge l’intégralité des dépenses liées à la guerre contre l’Iran.

Atwan a qualifié ces propos de tentative de faire supporter aux pays arabes de la région le coût de la guerre, ajoutant que le prix de la résistance et de la fermeté était inférieur à celui de la capitulation face aux ennemis.

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