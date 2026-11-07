Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Paul Brown a recueilli 27,2 % des voix, tandis qu’Amir Makled en a obtenu 25,5 %. Les deux candidats démocrates sont ainsi arrivés en tête, devant les candidats républicains Michael Schostak et Lena Epstein, qui n’ont pas réussi à décrocher les deux sièges.

Cette élection revêt une importance particulière puisqu’elle marque la première entrée d’un musulman au conseil des régents de l’Université du Michigan. Lors d’un entretien accordé auparavant au journal Arab American News, Makled avait déjà évoqué la nécessité d’une représentation des Arabes et des musulmans américains au sein des instances décisionnelles universitaires.

Makled dirige le cabinet juridique Hall Makled, à Dearborn. Il intervient notamment dans les affaires de droits civiques, de préjudices corporels et de défense pénale. Il a obtenu une licence en finance de l’Université du Michigan à Dearborn en 2009, puis un diplôme de droit de l’Université Wayne State en 2012.

Sa défense juridique d’étudiants favorables à la Palestine figure également parmi les éléments ayant marqué sa campagne. Selon lui, les victoires judiciaires ne suffisent pas, à elles seules, à résoudre les différends liés aux politiques universitaires et aux mesures disciplinaires prises à l’encontre des étudiants. Son élection au conseil des régents lui permet désormais de participer directement aux décisions concernant ces questions.

Les membres du conseil des régents de l’Université du Michigan sont élus au suffrage direct pour un mandat de huit ans. Deux sièges sont soumis au vote à chaque cycle électoral, selon un calendrier alterné. Le conseil intervient dans plusieurs décisions majeures de l’université, notamment la fixation des frais de scolarité, l’approbation de contrats importants, la nomination des hauts responsables et la supervision du système de santé Michigan Medicine.

L’élection de Makled intervient alors que le coût de l’enseignement supérieur, la liberté d’expression et la responsabilité des universités figurent parmi les sujets débattus dans le Michigan. Son arrivée au conseil constitue ainsi une première représentation musulmane au sein de cette instance, qui prend des décisions ayant des conséquences sur les étudiants, le personnel universitaire et les patients.

Fin/229