Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Trump dehors ! », « Trump dehors, maintenant ! » et « Résistons aux guerres menées par les États-Unis ! », les manifestantes ont défilé le lundi 9 novembre le long de l’avenue Kalaw, à Manille, pour protester contre la visite prévue du président américain à l’occasion du 49e sommet de l’ASEAN. Dans un geste symbolique de rejet, plusieurs participantes ont balayé avec des balais des portraits de Trump disposés sur la chaussée, tandis que d’autres marchaient derrière elles. « Rejetons la visite de Donald Trump. Ne l’accueillons pas comme un invité d’honneur », a déclaré l’une des manifestantes en tagalog.

Le rassemblement, organisé à l’initiative du groupe de femmes Gabriela, intervient quelques jours avant le sommet, que Manille accueillera à la mi-novembre. La Maison-Blanche et le palais de Malacañang ont confirmé la participation de Trump, qui effectuera ainsi sa première visite dans le pays depuis 2017.

Au-delà de leur opposition à cette visite, les manifestantes ont exigé l’abandon de « Pax Silica », un accord piloté par les États-Unis portant sur la sécurisation des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs, minerais critiques et technologies d’intelligence artificielle. Les Philippines ont rejoint cette initiative en avril 2026, devenant son treizième signataire.

L’un des principaux volets du projet prévoit la création d’un pôle industriel de 4 000 acres à New Clark City, dans la province de Tarlac. Les militantes estiment que cette initiative sert davantage les intérêts américains que ceux des Philippins. « Nous rejetons ce cadre, car il ne donne pas la priorité aux intérêts du peuple philippin », a déclaré une participante à l’AFP.

Le groupe Gabriela a également appelé à l’abrogation de l’accord sur les forces en visite (Visiting Forces Agreement).

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