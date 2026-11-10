Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Évoquant l’attaque criminelle menée par les États-Unis contre l’école de Minab en mars dernier, Massie a expliqué que Hegseth avait systématiquement démantelé les règles encadrant les opérations militaires, lesquelles avaient été établies dans le but de réduire au minimum les pertes civiles. Selon cet élu, cette politique a conduit à l’attaque meurtrière contre l’école primaire Shajareh Tayyebeh de Minab.

Massie a déclaré que les chiffres publiés concernant le bilan de cette attaque faisaient état d’au moins 156 civils tués, tandis que certains rapports avançaient le chiffre de 170 victimes civiles.

Le représentant républicain a précisé que parmi les personnes tuées figuraient au moins 120 élèves, 26 enseignants, sept parents qui tentaient de faire sortir leurs enfants de l’école, un chauffeur de transport scolaire, un technicien en pharmacie travaillant dans une clinique située à proximité de l’établissement, ainsi que le fœtus de six mois d’une enseignante qui se trouvait dans l’école.

Le membre républicain du Congrès a également attribué à Hegseth une responsabilité dans « le meurtre des élèves de l’école de Minab et le bombardement de bateaux de pêche dont les occupants pouvaient ou non être reconnus coupables de trafic de drogue ».

Massie a poursuivi : « Il a joué un rôle dans l’enlèvement illégal au Venezuela. Le président lui-même se vante du fait qu’ils se sont emparés du pétrole et que nos entreprises et nos sociétés s’enrichissent grâce au pétrole qu’ils ont pris. »

The Hill rapporte que, lundi, le représentant américain a tenu sa promesse de déposer une demande de destitution contre Hegseth. Peu après son dépôt, il a lu à haute voix, à la tribune du Congrès, les articles de mise en accusation du secrétaire à la Guerre.

Tôt lundi, heure locale, Hegseth a déclaré ne pas être préoccupé par l’initiative de Massie, ajoutant qu’il tiendrait une conférence de presse sur cette question le lendemain matin. En réponse, Massie a interprété l’annonce de cette conférence de presse comme un signe de crainte de la part de Hegseth, déclarant : « Ils sont inquiets. Je veux dire, c’est aussi simple que cela. »

De son côté, Donald Trump a défendu Hegseth dans une publication sur son réseau social Truth Social. « Massie est un parfait perdant et tente de destituer peut-être le responsable militaire le plus populaire et le plus performant du pays, le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth », a-t-il écrit.

Trump a ajouté : « Alors que le recrutement atteint son niveau le plus élevé depuis l’époque de Joe Biden le somnolent et que deux victoires ont été remportées au Venezuela et en Iran, Pete Hegseth devrait être félicité, et non destitué. Congrès, soutenez Pete ! »

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