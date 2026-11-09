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Araghtchi : C'est maintenant au tour de la Maison-Blanche de choisir

9 novembre 2026 - 11:24
Code d'info: 1888379
Source: ABNA
Araghtchi : C'est maintenant au tour de la Maison-Blanche de choisir

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a déclaré : Les électeurs américains ont fait leur choix. C'est maintenant au tour de la Maison-Blanche de choisir. Notre « offre de deux jours » est sur la table.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghtchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux, a écrit : Les électeurs américains ont fait leur choix. C'est maintenant au tour de la Maison-Blanche de choisir.

Il a ajouté : Notre « offre de deux jours » est sur la table : acceptez ses exigences, notamment la fin de la guerre sur tous les fronts, et voyez les résultats.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a noté : Ou choisissez la guerre et regardez comment nos combattants vigilants et aguerris déverseront un enfer de feu sur vos têtes sur le champ de bataille.

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