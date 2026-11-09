Araghtchi : C'est maintenant au tour de la Maison-Blanche de choisir

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghtchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux, a écrit : Les électeurs américains ont fait leur choix. C'est maintenant au tour de la Maison-Blanche de choisir.

Il a ajouté : Notre « offre de deux jours » est sur la table : acceptez ses exigences, notamment la fin de la guerre sur tous les fronts, et voyez les résultats.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a noté : Ou choisissez la guerre et regardez comment nos combattants vigilants et aguerris déverseront un enfer de feu sur vos têtes sur le champ de bataille.