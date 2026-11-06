Le Corps des gardiens de la Révolution annonce l’incendie de deux pétroliers dans le détroit d’Ormuz

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué, le service des relations publiques de la force navale du CGRI a indiqué que les deux navires se trouvaient dans deux secteurs distincts : l’un à l’est du détroit d’Ormuz et l’autre à l’intérieur du détroit. Selon le communiqué, ils tentaient de traverser une route maritime non autorisée lorsqu’ils ont heurté des mines, entraînant leur immobilisation dans les eaux du détroit.

Le communiqué affirme que les deux pétroliers avaient désactivé l’ensemble de leurs systèmes de navigation et d’identification et qu’ils cherchaient à quitter le détroit par une voie non autorisée, avec le soutien de l’armée américaine, qualifiée dans le texte d’« armée d’agression et terroriste ». Après avoir heurté les mines, les deux navires auraient pris feu et se seraient immobilisés.

Le service des relations publiques de la force navale du CGRI a également déclaré que le détroit d’Ormuz demeurait fermé, grâce à ce qu’il a qualifié de « faveur divine » et aux efforts des forces navales iraniennes. Il a affirmé que cette situation ne changerait pas tant que les sept conditions fixées par l’Iran ne seraient pas satisfaites.

Enfin, le communiqué a accusé les forces américaines du CENTCOM de tenter de contraindre les pétroliers à emprunter des secteurs interdits et minés du détroit. Il a affirmé que ces tentatives ne conduiraient qu’à des échecs répétés et humiliants.

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