Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : En expliquant le message de ce verset, le cheikh Jalaleh a indiqué que le terme « miséricorde » pouvait également être interprété comme la bienveillance, une éducation appropriée et l’attachement aux vertus morales. Selon lui, ces qualités figuraient parmi les principes et les valeurs qui ont fait du prophète Mohammad (PSLF) une personnalité bienveillante, douce et appréciée de la société.

Le cheikh suprême de la communauté chiite de Tanzanie a ensuite insisté sur l’importance d’avoir des enfants vertueux au sein de la société. Il a affirmé que les enfants de bonne moralité constituaient le fondement d’une société éthique et que la solidité de celle-ci contribuait à la stabilité et à l’organisation du pays, créant ainsi les conditions nécessaires à la guidance et à la réforme de la communauté.

Le choix du conjoint, un facteur déterminant

Poursuivant son prêche, le cheikh Jalaleh a présenté le choix judicieux du conjoint comme l’une des principales conditions permettant de garantir une éducation saine aux enfants. Revenant sur les propos de son sermon de la semaine précédente, il a expliqué qu’une personne souhaitant se marier devait tenir compte de la famille dont est issue la femme qu’elle envisage d’épouser et s’assurer qu’elle a grandi dans un environnement familial fondé sur une éducation appropriée et des comportements convenables.

Il a précisé que certaines familles pouvaient être confrontées à des difficultés et à des comportements inappropriés susceptibles de se transmettre d’une génération à l’autre. Une personne qui envisage d’épouser une femme issue d’un tel milieu doit donc prendre en considération le risque que ses futurs enfants soient eux aussi influencés par certains comportements ou problèmes liés à l’éducation et à l’environnement familial de cette famille.

Le cheikh a souligné que ces difficultés ne se limitaient pas aux aspects physiques et matériels, mais pouvaient également concerner les dimensions morales et spirituelles.

Le directeur du séminaire religieux Imam Sadiq (PSL) a également présenté la religiosité comme l’un des critères essentiels à prendre en compte dans le mariage. Qualifiant la religion de grand bienfait accordé par Dieu, il a déclaré que tout foyer organisé selon les enseignements et les principes religieux bénéficierait de la bonté et de la bénédiction divines. Il a rappelé, à cet égard, que le prophète Mohammad (PSLF) avait fortement insisté sur l’importance de choisir une épouse pieuse.

Les défis moraux et les critères d’un mariage équilibré

Dans une autre partie de son sermon, le cheikh Jalaleh a estimé que le manque d’attention accordé aux principes d’un mariage approprié et le choix d’un conjoint sans tenir compte des critères fondamentaux de constitution d’une famille saine et vertueuse figuraient parmi les facteurs contribuant à l’affaiblissement et au déclin des valeurs morales dans la société contemporaine.

Évoquant les défis moraux auxquels la société est confrontée, il a notamment cité la question de l’homosexualité. Il a déclaré qu’autrefois, le simple fait d’aborder un tel sujet depuis la chaire était considéré comme une source de honte et de pudeur, alors que certaines personnes le présentent aujourd’hui comme une chose ordinaire. Il a ainsi appelé à prendre des mesures immédiates, sérieuses et fermes pour faire face à ce défi.

Le cheikh Jalaleh a également évoqué le discernement et la maturité intellectuelle parmi les critères auxquels les jeunes doivent prêter attention lorsqu’ils choisissent leur conjoint. Selon lui, une femme dotée de raison, de perspicacité et de sagesse est davantage en mesure d’éduquer les enfants, de gérer les affaires familiales et d’aider son époux à affronter les différentes difficultés de la vie conjugale.

Il a enfin insisté sur l’importance de la compatibilité culturelle entre les époux. Il a expliqué qu’une certaine proximité culturelle pouvait faciliter la vie commune et favoriser la compréhension mutuelle dans de nombreuses situations quotidiennes.

À l’inverse, a-t-il averti, de profondes différences culturelles peuvent engendrer des difficultés au sein du couple. Un comportement considéré comme normal et acceptable par l’épouse, en raison de sa culture et du milieu dans lequel elle a grandi, peut être jugé inapproprié par son mari. Une telle situation risque alors de provoquer des malentendus, des tensions et des difficultés dans les relations conjugales.

Fin/229