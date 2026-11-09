Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Ernesto Supron Gusman, représentant permanent de Cuba aux Nations unies, dans un entretien avec la chaîne Al-Mayadin, a annoncé que ce pays se prépare à une éventuelle attaque américaine.

Il a ajouté : Cuba souhaite un dialogue avec l'Amérique sur la base du respect mutuel, mais en même temps, elle s'est préparée à faire face à tous les scénarios.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où Donald Trump, président de l'Amérique, a lancé des menaces contre Cuba au cours des derniers mois. Trump avait auparavant déclaré que l'Amérique pourrait intervenir d'une manière ou d'une autre dans ce pays, et à un moment donné avait qualifié Cuba de prochaine cible de Washington.

La chaîne d'information CBS, dans un rapport du 26 septembre 2026 (4 Mehr 1405), a annoncé que l'armée américaine examinait les besoins potentiels du Commandement sud de ce pays en forces de soutien, médicales et de police militaire. Selon le rapport de cette chaîne, des responsables américains ont associé cette planification à une attaque contre Cuba. Cependant, dans le document examiné par CBS, le nom de Cuba n'était pas mentionné, et il n'y avait aucun signe d'émission d'un ordre d'envoi de forces.

Les tensions entre Washington et La Havane se sont accrues ces derniers mois à la suite du renforcement des sanctions américaines et des déclarations menaçantes de responsables américains. Les responsables cubains, tout en annonçant leur disponibilité au dialogue avec Washington, ont souligné que la souveraineté et la structure politique de ce pays ne feront pas l'objet de négociations. En revanche, les responsables américains ont parlé de la poursuite de la pression sur le gouvernement cubain et de l'examen de diverses options.