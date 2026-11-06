Mohsen Rezaei transmet un message du Guide de la Révolution à Vladimir Poutine lors d’une rencontre au Kremlin

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : S’exprimant à l’issue de cette rencontre, tenue jeudi à Moscou, Mohsen Rezaei a indiqué que les échanges avaient notamment porté sur les dispositifs de sécurité régionale après la guerre américano-sioniste contre l’Iran, le soutien de Moscou à la fin de l’agression ainsi que les projets d’élargissement de la coopération dans les secteurs de l’énergie et du transit. Parmi ces projets figure la construction d’un gazoduc reliant la Russie à l’Iran.

Rezaei a précisé que le Guide de la Révolution islamique, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, avait souhaité que son message soit transmis à Vladimir Poutine dans les meilleurs délais. En réponse, le président russe lui a adressé ses « salutations chaleureuses et sincères ».

Selon le responsable iranien, la rencontre a également permis d’aborder un vaste éventail de questions relatives aux relations entre Téhéran et Moscou. Il a souligné la nécessité d’approfondir les liens stratégiques entre les deux pays et d’accélérer la mise en œuvre de leurs principaux accords.

Il a également insisté sur le rôle important de la coopération stratégique irano-russe dans la promotion de la stabilité régionale et la lutte contre l’unilatéralisme dans les affaires internationales.

Une partie importante des discussions a été consacrée aux derniers développements en Asie occidentale et dans le golfe Persique.

Rezaei a par ailleurs exposé la position de l’Iran concernant les récentes actions et menaces américaines à l’encontre du pays. Il a estimé que les réponses des parties occidentales aux demandes de Téhéran n’étaient pas satisfaisantes.

Il a souligné que l’Iran avait clairement exposé ses positions et que les parties adverses devaient respecter explicitement les conditions fixées par Téhéran.

De son côté, Vladimir Poutine a salué le message du Guide de la Révolution islamique et mis en avant le rôle constructif et essentiel de l’Iran dans la région.

Évoquant les positions communes de Téhéran et de Moscou sur de nombreuses questions régionales et internationales, le président russe a réaffirmé la détermination de son pays à développer ses relations avec l’Iran. Il a également appelé à poursuivre les consultations entre les responsables politiques et sécuritaires des deux pays.

Rezaei a précisé que les échanges avec Poutine avaient principalement porté sur les grands enjeux régionaux, notamment sur la future architecture de sécurité en Asie occidentale après la guerre.

« Nous avons discuté avec M. Poutine de questions importantes concernant la région, notamment des échanges approfondis sur la période d’après-guerre et les dispositifs de sécurité régionale », a-t-il déclaré.

Le responsable iranien a également rapporté que Vladimir Poutine avait condamné les bombardements des installations nucléaires iraniennes et qualifié la guerre contre l’Iran d'injuste.

Selon Rezaei, le président russe s’est engagé à apporter toute l’aide possible afin de mettre un terme à l’agression.

« M. Poutine a déclaré qu’il apporterait toute l’aide possible pour mettre fin à la guerre », a-t-il rapporté.

Cette rencontre intervient dans un contexte d’intensification des échanges diplomatiques et stratégiques entre Téhéran et Moscou. L’Iran cherche notamment à faire face aux conséquences de la guerre et à mettre en place des dispositifs de sécurité régionale ainsi que des mécanismes de reconstruction pour l’après-guerre.

Les deux pays ont à plusieurs reprises réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération stratégique dans les domaines politique, sécuritaire, économique et énergétique.

Un projet de gazoduc entre la Russie et l’Iran

Outre les questions de sécurité, la coopération énergétique a occupé une place importante dans les discussions. Rezaei a annoncé que les deux parties avaient examiné et convenu de projets visant à construire un gazoduc reliant la Russie à l’Iran.

Il a expliqué que cette infrastructure aurait un double objectif : aider l’Iran à faire face à ses pénuries intérieures de gaz et lui permettre de recevoir du gaz russe pour le revendre aux pays voisins. Ce projet pourrait ainsi renforcer la position de l’Iran en tant que centre régional de distribution de gaz.

« Un accord a été conclu sur la construction d’un gazoduc entre la Russie et l’Iran afin que l’Iran puisse surmonter ses pénuries de gaz et vendre du gaz russe aux pays voisins », a déclaré Rezaei.

Ce projet élargirait la coopération énergétique au-delà des livraisons bilatérales directes et offrirait à l’Iran la possibilité de devenir une voie de transit et de distribution du gaz russe vers les marchés régionaux.

Selon un journaliste de la Radiotélévision iranienne (IRIB), la rencontre au Kremlin a duré plus de trois heures. Les discussions ont également porté sur le Corridor international de transport Nord-Sud (INSTC), ainsi que sur les perspectives de développement de l’Iran en tant que plateforme régionale de distribution de gaz.

Ce corridor multimodal, conçu pour relier la Russie et d’autres régions du nord de l’Eurasie à l’Iran et aux marchés situés plus au sud, constitue un élément important des efforts déployés par Téhéran et Moscou pour renforcer les échanges commerciaux et les infrastructures de transport.

Son développement pourrait offrir aux deux pays de nouvelles voies pour le commerce régional et réduire leur dépendance à l’égard des itinéraires de transit traditionnels.

Les discussions sur les infrastructures gazières et le corridor de transport témoignent ainsi d'une volonté plus large d'associer la coopération énergétique au développement des réseaux commerciaux et de transit régionaux.

Des responsables de haut rang réunis au Kremlin

La rencontre au Kremlin a réuni des responsables de haut rang des secteurs sécuritaire, diplomatique et militaire des deux pays.

Mohsen Rezaei, qui est également représentant du Guide de la Révolution, était accompagné du secrétaire adjoint du CSSN, Ali Bagheri Kani, et de l’ambassadeur d’Iran en Russie, Kazem Jalali.

Vladimir Poutine était, quant à lui, accompagné de son conseiller présidentiel Iouri Ouchakov et d’Igor Kostioukov, chef de la Direction principale du renseignement (GRU) du ministère russe de la Défense.

Cette rencontre faisait suite à un entretien téléphonique entre Mohsen Rezaei et Vladimir Poutine, lundi dernier. Les deux responsables avaient alors échangé sur les développements régionaux et internationaux, en particulier sur la situation en Asie occidentale, et souligné la nécessité de poursuivre la coopération stratégique entre Téhéran et Moscou.

Au cours de cet entretien téléphonique, Rezaei avait également exprimé sa gratitude pour les positions du président russe et d’autres responsables russes concernant le Guide martyr de la Révolution islamique, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ainsi que pour leurs déclarations de soutien à la résistance du peuple iranien.

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