Selon un rapport de l'agence Abna citant Al-Mayadeen, Mohammed Ali al-Houthi, membre du Conseil politique suprême du Yémen, a souligné : Les agressions de l'ennemi saoudien contre les civils et les zones résidentielles au Yémen sont des crimes de guerre.

Il a ajouté : Ces crimes ne conduiront jamais à la capitulation de la nation yéménite digne, mais renforceront leur force, leur dignité et leur résistance.

La nuit dernière, le ministre de la Santé du Yémen a annoncé : Le nombre de martyrs de la frappe aérienne saoudienne contre les maisons de citoyens dans le village d'« Al-Shariya » dans le district de Bani Hushaysh de la province de Sanaa, selon les statistiques préliminaires, a atteint 32 personnes, et 38 autres ont été blessées.

Il a ajouté que l'opération d'extraction des corps des martyrs des décombres des maisons qui ont été la cible des frappes des chasseurs saoudiens se poursuit.

Le ministre de la Santé du Yémen a également déclaré que les chasseurs saoudiens, lors des efforts des secouristes et des forces de secours pour extraire les blessés de ce lieu de frappe, les ont également pris pour cible.