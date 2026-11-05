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Vives divergences au sein des responsables de l'administration Trump sur l'interaction avec l'Iran

5 novembre 2026 - 10:23
Code d'info: 1886829
Source: ABNA
Vives divergences au sein des responsables de l'administration Trump sur l'interaction avec l'Iran

Un média américain a annoncé que les responsables de la Maison-Blanche ont de vives divergences sur la manière d'interagir avec l'Iran.

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Al-Jazeera, le journal Wall Street Journal, citant des sources qu'il a qualifiées d'informées, a rapporté qu'un certain nombre de responsables de l'administration de Trump, président des États-Unis, le poussent vers de nouvelles attaques militaires contre l'Iran.

Selon le rapport de ce média, en revanche, certains autres responsables de l'administration américaine estiment que Trump devrait mettre fin aux opérations militaires contre l'Iran.

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