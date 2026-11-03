Al-Chaibani a annoncé la possibilité de l'adhésion de la Syrie à l'accord de La Mecque

Selon l'agence de presse Abna, citant le journal libanais Al-Akhbar, Asaad Al-Chaibani, ministre des Affaires étrangères du régime syrien autoproclamé dont le régime ne montre aucune réaction sérieuse face aux agressions du régime sioniste, a admis que le processus de construction de l'État dans le sud de la Syrie fait face à des défis existentiels, puisqu'en moins de deux ans, il a subi plus de mille agressions israéliennes.

Le ministre des Affaires étrangères syrien a annoncé que son pays examine la possibilité de rejoindre l'accord de défense de La Mecque signé par l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie.

Al-Chaibani, lors de la session annuelle du « Dialogue de Manama » dans la capitale bahreïnie, a déclaré : Actuellement, des discussions sont en cours pour évaluer l'adhésion de la Syrie à la coalition de La Mecque.

Il a ajouté que la Syrie est sortie de la tranchée des conflits afin d'obtenir sa place et sa position à la table des décisions concernant la sécurité régionale.

Al-Chaibani, tout en ignorant les agressions du régime sioniste contre le territoire syrien, a déclaré : La véritable sécurité se manifeste dans les pays qui ont la capacité de protéger leur peuple ; dans les voisins qui respectent la souveraineté les uns des autres et dans les pactes qui restent stables face aux épreuves difficiles.

Le ministre des Affaires étrangères syrien a noté que la protection des frontières nécessite des forces entraînées et des équipements avancés. La lutte contre les réseaux transfrontaliers de contrebande exige l'échange d'informations et une coordination opérationnelle qui peuvent préserver la souveraineté des pays et protéger la vie des civils.

Al-Chaibani a de nouveau appelé au « retour aux lignes d'avant le huit décembre 2024 et à l'activation de l'accord de désengagement des forces de 1974 » et a souligné : « Le Golan est une terre syrienne et la résolution 497 est la référence principale en la matière. »