Avertissement d'un responsable israélien sur l'incitation à la guerre contre l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, le journal hébreu « Maariv », citant Ehud Barak, ancien Premier ministre du régime sioniste, a souligné l'expansion des menaces contre l'Iran et a précisé que les motivations du lancement d'une autre opération militaire ne découlent pas uniquement de considérations de sécurité israéliennes.

Barak a précisé que Netanyahou cherche à entraîner le régime sioniste dans la guerre. Le problème est que s'il n'y parvient pas, cela aura des conséquences graves et cette action conduira au renforcement de l'Iran.

Il a ajouté : Ce qui est inquiétant, c'est que cela est fait pour rester au pouvoir. Il n'existe aucune information qui rendrait nécessaire une action immédiate contre l'Iran avant la formation d'un cabinet dans 6 ou 8 semaines.

Barak a également noté : Une telle guerre artificielle crée un état d'urgence en Israël et perturbe gravement le processus habituel de prestation de serment des membres de la Knesset. En temps de guerre, le cabinet a le pouvoir d'émettre un ordre d'interdiction des rassemblements. Un événement prédéterminé qui, du point de vue des Iraniens, est considéré comme une cible légitime, peut annuler la cérémonie de prestation de serment des membres de la Knesset. Cela pourrait déclencher une vague de demandes de formation d'un cabinet d'unité et perturber gravement le cours des choses.