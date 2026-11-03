Selon l'agence de presse Abna, le site Drop Site News a révélé que l'examen des documents d'enregistrement des agents étrangers montre qu'Abigail Ransom, porte-parole de la campagne électorale de Mike Rogers, candidat républicain, et Jesse Stocks, l'un des membres de son équipe de campagne, ont enregistré auprès du ministère de la Justice américain des activités conformes aux intérêts du cabinet du régime sioniste.

Selon ce rapport, ils ont agi via la société Convergence Media dans le cadre du réseau Havas Media, en tant que partie d'un contrat de 46,5 millions de dollars avec le cabinet du régime sioniste. L'objectif de ces activités est présenté comme la promotion de points de vue positifs sur le régime via des plateformes virtuelles en ligne et l'intégration de contenus pro-israéliens dans les modèles d'intelligence artificielle.

Il avait également été rapporté auparavant que le lobby sioniste en Amérique avait dépensé des millions de dollars pour faire échouer le rival de Rogers, à savoir Abdurrahman Al-Sayed, candidat musulman et anti-israélien des démocrates dans l'État du Michigan.