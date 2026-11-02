ElBaradei : une nouvelle attaque américaine contre l'Iran est pure folie

Selon un rapport du groupe international de l'agence de presse ABNA, Mohammed ElBaradei, ancien directeur général de l'AIEA, réagissant à la possibilité d'une reprise des attaques militaires américaines contre l'Iran, a averti que toute nouvelle attaque de Washington contre Téhéran n'aura d'autre résultat que l'extension de la violence et de la destruction.

ElBaradei a souligné dans un message : toute autre attaque américaine contre l'Iran est pure folie et ne mènera qu'à plus de violence et de destruction ; notre région, en particulier, paiera un prix élevé pour une telle action.

Il a également demandé à ceux qui ont de l'influence et de l'impact sur le président américain Donald Trump de le convaincre de s'abstenir de toute nouvelle action militaire contre l'Iran.

ElBaradei, qui a dirigé l'AIEA de 1997 à 2009, a également averti à plusieurs reprises ces dernières années des conséquences de la création de tensions militaires contre l'Iran.

Lors des crises liées au programme nucléaire iranien, il avait souligné la nécessité de résoudre les différends par la voie de la diplomatie et d'éviter l'option militaire.