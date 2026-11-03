Bagheri : L'Amérique vise à perturber l'économie mondiale

Selon l'agence de presse Abna, citant le secrétariat du Conseil suprême de la sécurité nationale, Ali Bagheri a déclaré aujourd'hui, lundi 11 Aban 1405 (2 novembre 2026), lors d'une rencontre avec Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de Chine : L'Amérique a lancé une guerre contre la République islamique d'Iran et a commis le plus grand crime possible, à savoir l'assassinat du guide suprême de la République islamique d'Iran, Son Éminence l'Imam Khamenei, ainsi que de sa chère famille, puis a commis des crimes sans précédent, dont l'un était des attaques de missiles contre une école primaire dans la ville de Minab.

Il a poursuivi : Pour que cette innovation, dont l'une des conséquences est la perturbation de la sécurité internationale, ne se répète pas, la punition de tous les criminels de cette guerre doit devenir une exigence internationale, et aucune complaisance sur cette voie n'est acceptable et ne doit avoir lieu. L'Iran a commencé sa légitime défense dès les premières heures et l'a poursuivie avec force.

Le vice-ministre aux affaires internationales du secrétariat du Conseil suprême de la sécurité nationale a déclaré : Depuis le début de la guerre, la logique d'action de l'Iran n'a pas changé ; nous continuerons à défendre la sécurité, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de l'Iran, et sur cette voie, nous ne ménageons personne. La nation résistante d'Iran a vaincu dans cette guerre d'agression que l'Amérique et le régime sioniste ont lancée contre notre pays, et c'est pourquoi l'Amérique comprend maintenant quel destin une guerre contre une civilisation lui réservera.

Bagheri a déclaré : Dans cette guerre, l'Amérique a montré sa nature agressive et hégémonique et, outre l'agression contre un pays indépendant, a visé la perturbation de l'économie mondiale.