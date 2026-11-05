Le Parlement européen exclut Israël du plus grand programme de recherche scientifique mondial

Selon arabi2, ces conditions prévoient notamment le respect de la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, une disposition susceptible d’ouvrir la voie à l’exclusion d’Israël.

Itamar Eichner, correspondant politique du quotidien israélien Yediot Aharonot, a indiqué qu’une nouvelle clause avait été ajoutée au projet de règlement du programme européen pour la période 2028-2034. Elle conditionne la participation des pays non membres de l’Union européenne au respect des droits humains, du droit international et de la Convention sur le génocide.

Le vote sur ce règlement devrait avoir lieu à la fin du mois, lors d’une session plénière du Parlement européen. Cette perspective a conduit le ministère israélien des Affaires étrangères, ses ambassades en Europe et ses alliés à chercher à modifier ou supprimer cette disposition.

Le nouveau programme Horizon, dont l’entrée en vigueur est prévue en janvier 2028, impose également aux pays tiers de respecter les valeurs européennes, notamment les droits humains, le droit international et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Selon Eichner, cette condition, absente des programmes précédents, pourrait empêcher la poursuite de la participation israélienne, après trente années de présence.