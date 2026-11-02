Poursuite des pressions de Netanyahou sur Trump pour relancer la guerre contre l'Iran

Selon un rapport du groupe international de l'agence de presse ABNA, la chaîne 12 de la télévision du régime israélien, citant des sources américaines et israéliennes, a rapporté un entretien téléphonique entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou sur la manière de faire face à l'Iran samedi dernier.

Selon ce rapport, Trump a discuté samedi, lors d'une conversation directe et vive avec Netanyahou, du sujet des négociations avec l'Iran.

Ces sources ont également annoncé que le Premier ministre du régime israélien s'efforce de faire pression sur Trump pour qu'il reprenne la guerre contre l'Iran après les élections américaines.