La mort annonce son arrivée avant de frapper

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Dans un récit moral, un homme demande à Azraël de le prévenir avant que sa mort ne survienne, afin de ne pas être pris au dépourvu. Azraël accepte, mais lorsqu’il revient pour prendre son âme, l’homme lui reproche de ne pas l’avoir averti. L’ange de la mort lui rappelle alors les signes qu’il a négligés : ses cheveux sont devenus blancs, des êtres chers ont disparu et le temps qui passe lui annonçait progressivement l’approche de la fin.