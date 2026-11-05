Un expert juridique mozambicain : le hijab n’empêche pas la reconnaissance faciale

Selon le site muslimsaroundtheworld, cet expert estime que les cheveux et les oreilles ne sont pas des éléments indispensables à l’identification d’une personne et que leur couverture ne contrevient donc pas aux exigences légales relatives aux photographies des documents officiels.

Cette question revêt une importance particulière pour les femmes musulmanes du Mozambique, qui réclament le droit de porter leur foulard lors des prises de vue destinées aux documents d’identité. Elle a suscité un débat dans le pays sur la nécessité de découvrir les cheveux et les oreilles pour permettre une identification fiable.

Dans un entretien publié par le journal Al-Fidaa Al-Islami, Jorge Sataka a apporté des éclaircissements sur le sujet, en s’appuyant sur la loi mozambicaine n° 6 de 2022, promulguée le 20 juin, notamment ses articles 7 et 19.

L’expert explique que cette législation définit les éléments nécessaires à la vérification de l’identité, notamment les données biométriques ainsi que le nom, le prénom, le lieu de naissance, la photographie, les empreintes digitales et la taille.

Selon son interprétation, la photographie d’identité doit permettre de distinguer clairement les caractéristiques du visage nécessaires à la reconnaissance d'une personne. Les cheveux et les oreilles ne font toutefois pas partie des éléments constitutifs du visage sur lesquels repose cette procédure.

Par conséquent, le port du hijab n'empêche pas la réalisation d'une photographie utilisable à des fins d'identification, à condition que les caractéristiques faciales requises restent clairement visibles.

Cette explication est illustrée par une comparaison publiée par le journal entre les photographies de deux femmes, l’une ayant les cheveux découverts et l’autre portant le hijab. Dans les deux cas, les traits du visage sont parfaitement visibles, ce qui confirme, selon l’argumentation de l’expert, la compatibilité du voile avec les exigences techniques d’identification.

Jorge Sataka souligne que, selon son analyse, la législation mozambicaine ne contient aucune disposition interdisant explicitement le port du hijab ou d’un couvre-chef sur les photographies des documents officiels.

Il considère que l’obligation de découvrir les cheveux et les oreilles relève d’une pratique administrative qui, malgré l’absence de fondement juridique explicite, est présentée comme une exigence obligatoire. Il qualifie cette interprétation d'idée erronée.