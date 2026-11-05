Un restaurateur japonais envoie des repas à Gaza et inspire un film documentaire

Selon Arab News, menée avec sa famille, cette action humanitaire a inspiré un documentaire destiné à faire connaître à l’international les témoignages des Palestiniens confrontés à la guerre.

Yoshi Nakatani, propriétaire du restaurant japonais halal Yoshi’s Passion, a lancé début 2025 le projet « Delivery to Gaza » (Livraison à Gaza), afin d’envoyer des repas et des messages d’espoir depuis le Japon.

En septembre 2025, sa famille a réussi à faire parvenir, via la Jordanie, des portions de curry japonais halal prêt à consommer. Pour des raisons de sécurité, les repas ont été acheminés par largage aérien à l’aide d’un hélicoptère, et non par voie terrestre. Nakatani a évoqué le soulagement ressenti à leur arrivée, mais aussi le regret de ne pas avoir pu les remettre personnellement à leurs destinataires.

Début 2026, la famille a préparé une nouvelle livraison terrestre depuis la Jordanie, prévue pour mars. Sa deuxième fille, Iro, a participé à la préparation des boîtes, munies d’étiquettes en anglais précisant les ingrédients et les risques d’allergie, ainsi que de messages de soutien. La reprise des affrontements a toutefois contraint la famille à reporter l’expédition.

En octobre 2026, Nakatani s’est rendu au Caire avec des portions de curry pour les Palestiniens déplacés. Il a rencontré des personnes amputées à la suite d’explosions et de jeunes filles qui lui ont parlé de la tatreez, l’art traditionnel palestinien de la broderie.

Le 7 octobre, il a également offert un repas à un enfant qui fêtait ses trois ans, né le 7 octobre 2023, jour du début de la guerre à Gaza. Un autre garçon, qui avait quitté Gaza, a tellement apprécié le curry que sa mère a rapporté qu’il rêvait de visiter un jour le restaurant familial à Tokyo.

Inspiré notamment par sa rencontre avec l’actrice indonésienne Oki Setiana Dewi, Nakatani a compris le rôle que le cinéma pouvait jouer dans la transmission de messages d’espoir. Le voyage familial a ainsi donné naissance au documentaire « Iro’s Delivery » (La livraison d’Iro).

Le restaurateur espère que le film fera connaître les expériences de sa famille et les histoires des habitants de Gaza. Il a remercié les personnes ayant contribué à cette initiative et les clients de son restaurant, dont les messages de solidarité ont, selon lui, atteint les Palestiniens au-delà des océans, des déserts et des frontières.

Nakatani a assuré que sa famille poursuivrait cette campagne pour continuer à apporter nourriture, amour et espoir aux habitants de Gaza.