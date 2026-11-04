Nouvelle allégation du régime de Jolani contre le Hezbollah libanais

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Nashra, le ministère de l'Intérieur de Syrie, poursuivant ses efforts pour semer la discorde contre le Hezbollah libanais, a affirmé que la direction générale des renseignements de ce pays, en coopération avec les forces de sécurité intérieure, a déjoué un projet terroriste qui visait la raffinerie de Homs.

Le régime terroriste de Jolani a affirmé qu'une cellule liée au Hezbollah se trouvait derrière ce projet.

Dans le communiqué de ce ministère, il est indiqué que l'opération de sécurité a conduit à l'arrestation des membres de la cellule impliquée dans ce projet et à la découverte d'explosifs en leur possession, qui avaient été préparés pour être utilisés dans l'attaque contre la raffinerie.

Le régime de Jolani est à l'œuvre depuis un certain temps pour semer la discorde contre le Hezbollah libanais et créer une crise dans les relations entre la Syrie et le Liban.

La section médiatique du Hezbollah libanais a complètement rejeté les accusations contenues dans le communiqué des forces de sécurité intérieure de Jolani concernant le lien d'une « cellule présumée » avec ce parti.

Le Hezbollah a souligné qu'il n'a aucune présence ni aucun lien sur le sol syrien et aucun lien avec des activités qui perturbent la sécurité et la stabilité de la Syrie.

Le Hezbollah a souligné : L'orientation principale du Hezbollah est de faire face à l'ennemi israélien qui poursuit ses agressions contre le Liban et la Syrie et l'occupation de parties du territoire de ces deux pays. Faire face à cet ennemi et à ses projets expansionnistes doit être la priorité absolue, et les efforts et les positions doivent être unis dans cette voie plutôt que d'être accompagnés d'accusations qui n'ont d'autre résultat que de servir les intérêts d'Israël.

Auparavant également, l'organisme de sécurité du régime de Jolani avait accusé le Hezbollah libanais concernant l'attaque contre la raffinerie de Homs dans ce pays. Cet organisme avait affirmé qu'une cellule liée au Hezbollah libanais avait joué un rôle dans ce projet.