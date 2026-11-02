75 frappes aériennes et de missiles de l'Arabie saoudite contre le Yémen au cours des dernières 24 heures

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, le général de brigade Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré : L'armée de l'air saoudienne, au cours des dernières 24 heures, utilisant des chasseurs F-15 et Typhoon décollés des bases de Khamis Mushait et Taïf, a effectué 75 frappes aériennes et de missiles contre des cibles civiles dans les provinces de Saada, Taïz, Amran, Ibb, Dhamar, Lahij, Hodeïda et Al-Jawf.

Yahya Sari, dans un message publié sur les réseaux sociaux, a ajouté : Des attaques de missiles contre le Yémen ont également été menées depuis la région de Jizan, dans le sud de l'Arabie saoudite, entraînant la mort et la blessure d'un certain nombre de civils.

Selon le porte-parole des forces armées yéménites, le total des frappes aériennes et de missiles de l'Arabie saoudite depuis le début de l'escalade des tensions contre le Yémen a atteint 3 830.