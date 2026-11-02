La colère de Trump face à la situation actuelle ; le président américain cherche un bouc émissaire

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le magazine The Atlantic, citant les conseillers du président américain, a rapporté qu'il interroge ses amis sur la performance de Pete Hegseth, ministre de la guerre des États-Unis, et du président du Comité des chefs d'état-major interarmées de ce pays.

Selon ce rapport, Trump demande généralement l'avis d'un groupe de ses amis avant de décider de la nomination ou du limogeage de responsables américains.

L'entourage proche de Trump a également annoncé que Hegseth n'était pas franc concernant la réalité du terrain de la guerre avec l'Iran et disait à Trump des choses qu'il voulait entendre.

Des responsables américains ont souligné dans un entretien avec The Atlantic que Trump est en colère que leurs messages ne parviennent pas correctement aux gens et n'aient pas l'effet nécessaire, et considère la guerre avec l'Iran comme faisant partie des facteurs de son impasse politique. Il cherche un bouc émissaire et le choisit parmi les responsables qui avaient affirmé que la guerre avec l'Iran serait rapide et efficace.

Les proches de Trump ont également déclaré qu'il y a l'espoir que les seules menaces contre l'Iran fassent revenir ce pays à la table des négociations !