Kosari : Nous devons poursuivre le blocus de l'Iran par les voies légales

Esmail Kosari, dans une interview, en évoquant la nécessité de poursuivre juridiquement les actions des États-Unis contre la République islamique d'Iran, a déclaré : Malheureusement, les mécanismes juridiques internationaux ne disposent pas de la puissance et de la garantie d'exécution suffisantes pour traiter les violations et sanctionner les contrevenants aux lois, et c'est précisément ce qui a conduit certaines puissances à agir pour servir leurs intérêts sans accorder suffisamment d'attention aux droits des autres pays et peuples.

Il a ajouté : Dans de telles conditions, il est nécessaire de résister avec force et détermination à cette approche et d'expulser l'Amérique de la région avec autorité, afin que les lois internationales soient réellement mises en œuvre.

Kosari, en critiquant la performance des instances judiciaires internationales dans le traitement des violations des États-Unis, a précisé : Si les instances judiciaires internationales disposaient des pouvoirs et de la puissance suffisants pour faire face aux contrevenants, elles auraient dû traiter de telles questions bien plus tôt. Néanmoins, ces conditions ne doivent pas entraîner l'arrêt des poursuites, et le pouvoir judiciaire de la République islamique d'Iran doit documenter avec précision les actions et violations des États-Unis contre l'Iran, y compris le blocus maritime de notre pays, et les poursuivre par les voies légales.