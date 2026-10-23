Le général de division Rezaei : Nous ne négocierons pas tant que les conditions de l'Iran ne seront pas remplies ; les centres de données sont à porté

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, le général de division Mohsen Rezaei, représentant du Guide suprême et secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, dans une interview, en évoquant les développements récents dans la région et les positions de la République islamique d'Iran, a souligné : Tout le monde doit savoir que toute action contre l'Iran a un coût.

Il a ajouté : Si la diplomatie peut créer cette compréhension, nous préférons la diplomatie ; mais si la guerre se poursuit, l'Iran dispose des outils nécessaires pour poursuivre la réponse.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, déclarant que lors des étapes précédentes, toutes les capacités du pays n'ont pas été utilisées, a précisé : En fonction de l'intensité de la guerre, nous avons introduit davantage de capacités dans les opérations et nous sommes également prêts pour la prochaine étape.

Rezaei, en avertissant des conséquences de la poursuite de la situation actuelle, a déclaré : La poursuite de cette situation aura des conséquences stratégiques ; notamment que les marchés de l'énergie ne se calmeront pas au cours des trois prochaines années.

En évoquant le changement de la dynamique des relations régionales en faveur de l'Iran, il a déclaré : La poursuite de cette guerre a changé la dynamique des relations en faveur de l'Iran, car les pays du Golfe redéfinissent rapidement leurs relations avec l'Iran.

Le représentant du Guide suprême a ajouté : Ils sont arrivés à la conviction que l'armée américaine n'est même pas capable de défendre ses propres bases ; et cela alors que ces mêmes pays s'attendaient à ce que l'Amérique défende leurs pays.

Rezaei a averti au sujet des avoirs américains dans la région : L'Amérique a des avoirs précieux dans la région. En cas de guerre, les câbles, les centres de données et les installations d'intelligence artificielle peuvent également être à portée de tir. Si le conflit recommence, nous aurons un plan plus vaste.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale a précisé au sujet du détroit d'Ormuz et de sa gestion : Premièrement, la contrebande existe partout dans le monde, mais le détroit d'Ormuz est sous le contrôle de l'Iran, et nous le gérons. Deuxièmement, au cours des deux ou trois derniers mois, nous avons ciblé en moyenne chaque nuit cinq navires appartenant à ces contrebandiers. Ce sont les mêmes personnes à la tête desquelles se trouve le commandant du CENTCOM et qui utilisent également les forces militaires des Émirats arabes unis.

En soulignant l'importance stratégique du détroit d'Ormuz, il a déclaré : La gestion d'Ormuz est pour nous un capital national, et il ne s'agit pas simplement de percevoir des péages. La question principale est la sécurité. On peut également percevoir des montants pour les coûts de sécurité, d'assurance et d'environnement, mais l'importance de la gestion du détroit dépasse de loin les revenus qui en découlent.

Rezaei a déclaré au sujet de la position de l'Iran face à la diplomatie et aux négociations : Nous ne revenons pas à la diplomatie passée, mais nous n'abandonnons pas non plus la diplomatie. Nous avons présenté sept nouvelles conditions par l'intermédiaire de médiateurs ; tant que ces conditions ne seront pas mises en œuvre, l'Iran n'ouvrira pas le détroit et ne reviendra pas aux négociations.